Haiti: riprende distribuzione carburante, undici milioni di litri attesi sul mercato (4)

- Haiti versa da tempo in una situazione di grave instabilità legata agli scontri tra bande armate che si contendono il controllo del territorio, aggravata a partire dall'omicidio del presidente Jovenel Moise. A questo si è ora aggiunta una recrudescenza dell'epidemia di colera, che secondo dati aggiornati al 6 novembre fa registrare 604 casi confermati e 121 morti. Le proteste contro il carovita e per chiedere le dimissioni del presidente ad interim Ariel Henry, in corso da mesi, hanno visto un'escalation dopo che il primo ministro ha annunciato l'11 settembre che il governo ridurrà di circa 400 milioni di dollari i sussidi per il carburante nel tentativo di aumentare le entrate per i programmi sociali. Poco dopo l’annuncio le gang armate riunite nel collettivo noto come G-9 occupavano il terminal di Varreux. (segue) (Mec)