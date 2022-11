Haiti: riprende distribuzione carburante, undici milioni di litri attesi sul mercato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha di recente rinnovato l’appello a sospendere i rimpatri forzati di haitiani. La violenza, compresa la violenza sessuale, i rapimenti, i saccheggi e i blocchi stradali da parte di bande armate, e la recente epidemia di colera, hanno esacerbato una situazione umanitaria già drammatica ad Haiti, caratterizzata da grave insicurezza alimentare, carenza di carburante e assistenza sanitaria e servizi igienico-sanitari limitati, ha denunciato l’Unhcr in un comunicato. Per l’agenzia Onu il Paese si trova nella "peggiore situazione umanitaria e dei diritti umani degli ultimi decenni". "Data questa situazione molto preoccupante, faccio appello a tutti gli Stati affinché siano solidali con Haiti e li esorto a non riportare gli haitiani in un Paese estremamente fragile", ha affermato l'alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi. (segue) (Mec)