Haiti: riprende distribuzione carburante, undici milioni di litri attesi sul mercato (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio mese lo stesso segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, aveva sollecitato l'immediato schieramento di una forza armata speciale ad Haiti per arginare la violenza e il degrado dilaganti in quel Paese, alle prese anche col rischio di un'epidemia di colera. In una lettera inviata al Consiglio di sicurezza Onu, Guterres esortava gli Stati membri a mobilitare una "forza di azione rapida" nel Paese caraibico per far fronte al "drammatico deterioramento della sicurezza". L'appello del segretario seguiva la richiesta formale di assistenza internazionale presentata dal governo di Haiti, secondo cui la polizia nazionale non è in grado di far fronte alla crisi nel Paese e l'invio da parte di Stati Uniti e Canada di mezzi militari alla polizia di Haiti per "aiutare nella lotta contro gli attori criminali che fomentano la violenza e interrompono il flusso degli aiuti umanitari tanto necessari". (Mec)