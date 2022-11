© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche la Lombardia, come tutto il Paese, ricorda e rende onore alle vittime della strage di Nassiriya. Il sacrificio dei nostri militari caduti per garantire pace e libertà non deve essere mai dimenticato. Ai loro familiari e ai loro cari il ringraziamento e un forte abbraccio da tutti i lombardi". Lo scrive il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. (Com)