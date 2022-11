Droga: Carabinieri arrestano due 20 enni per l'omicidio di uno spacciatore a Rescaldina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle prime luci dell’alba di ieri i Carabinieri della Compagnia di Legnano, al termine di un’articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio, hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, due soggetti, 20enni di nazionalità marocchina, ritenuti responsabili dell’omicidio di un 25enne spacciatore marocchino, avvenuto a Rescaldina nel pomeriggio del 2 aprile 2022. Le indagini hanno avuto origine dal ritrovamento, da parte dei Carabinieri di Legnano, del cadavere di un uomo, non identificato e privo di documenti, colpito mortalmente da un’arma da fuoco in un'area boschiva notoriamente frequentata da spacciatori e tossicodipendenti. Dal confronto del volto del morto con le foto presenti nella banca dati delle forze di polizia si riusciva a dare un’identità al soggetto, confermata nei giorni successivi dalla fidanzata della vittima. Quest’ultima dava le primissime chiavi di lettura sulla causa dell’omicidio legandola comunque alla guerra in atto tra bande rivali per la conquista delle piazze di spaccio all’interno del bosco del Rugareto. Le successive attività investigative, svolte sia mediante intercettazioni telefoniche e telematiche che tramite l'ascolto di testimoni, hanno poi consentito di individuare e identificare gli autori dell’omicidio, tutti irregolari sul territorio nazionale e senza fissa dimora. (segue) (Rem)