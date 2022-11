Droga: Carabinieri arrestano due 20 enni per l'omicidio di uno spacciatore a Rescaldina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fatto quel pomeriggio il gruppo di aggressori armati di pistole e fucili, aveva fatto irruzione all’interno del bosco e aveva assalito i rivali, che, avvertiti dal palo, stavano tentando di fuggire venendo comunque raggiunti da numerosi colpi di arma da fuoco. La vittima è stata colpita mortalmente alla testa e un 27enne è stato ferito di striscio alla testa e alla gamba. Al termine dell’azione di fuoco, rimanevano sul terreno innumerevoli bossoli di diversi calibri tra cui alcuni utilizzati per carabine di precisione e fucili mitragliatori. L’indagine, estremamente complessa fin dall’esordio dovendo identificare un cadavere senza avere riferimenti o traccia del suo passaggio nel territorio italiano, è stata resa difficoltosa proprio dallo status di clandestini di tutti i soggetti protagonisti della vicenda. Stessa difficoltà si è ripresentata nella fase della localizzazione dei catturandi, i quali trascorrevano gran parte del loro tempo all’interno del bosco a presidio dell’area di spaccio e a custodia dello stupefacente, delle armi e del denaro. Nei rari momenti in cui si allontanavano, adottavano innumerevoli precauzioni avvalendosi da una fitta rete di fiancheggiatori connazionali e di clienti tossicodipendenti che si prestavano a qualsiasi tipo di servizio in cambio di una dose. Inoltre si appoggiavano in case di fortuna con contratti intestati a prestanome, utilizzavano cellulari con utenze fittizie e mezzi di trasporto a noleggio intestati a clienti. Gli arrestati sono stati consegnati al carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. (Rem)