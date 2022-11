Lavoro: Assolombarda, Pavia Capitale italiana della Cultura dʼImpresa per il 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di candidatura di Assolombarda, alla nomina di Pavia Capitale della Cultura dʼImpresa, si chiama ʻSupernovaʼ, come la celebre macchina da cucire Necchi, come il progetto di recupero e rinnovamento che sta interessando la città di Pavia, come lʼesplosione del cambiamento Le progettualità che attendono la città e i suoi territori sono declinate in un ampio e variegato programma di iniziative che intendono attrarre sul territorio pavese presenze e attenzioni da tutto il Paese e allo stesso tempo mobilitare in modo ampio cittadinanza e attori socioeconomici locali, con un particolare coinvolgimento delle nuove generazioni. “La nomina di Pavia come Capitale della Cultura di impresa per il 2023 è insieme un grande onore e una grande responsabilità. Grande onore - ha detto il Presidente della sede di Pavia di Assolombarda, Nicola de Cardenas - perché è un riconoscimento importante, che va a ciascuna delle nostre imprese, perché senza di loro il territorio di Pavia, dellʼOltrepo, di Voghera, di Vigevano e della Lomellina non potrebbe crescere, innovare, lavorare, prosperare. Grande responsabilità perché, durante tutto il prossimo anno, avremo lʼoccasione e insieme lʼonere di mostrare al Paese cosa vuol dire per noi Cultura dʼImpresa e perché siamo stati scelti. Pavia Capitale della Cultura dʼimpresa racconta del nostro futuro, e lo anticipa: questa nomina ci spinge a fare di più e a puntare più in alto, seguendo il solco del nostro Piano Strategico di cui questa nomina vediamo come coronamento e avallo. Siamo già al lavoro per organizzare decine di eventi, occasioni di approfondimento, incontri, spettacoli, per celebrare il territorio allargato Pavese e la sua Cultura dʼImpresa”. (segue) (Com)