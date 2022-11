Bulgaria: polizia di frontiera lancia allarme su pressione migratoria "senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pressione migratoria ai confini della Bulgaria "è senza precedenti". Lo ha affermato il direttore della polizia di frontiera bulgara, la commissaria capo Rositsa Dimitrova, all'emittente "Nova TV". “La pressione dei migranti è senza precedenti. L'aggressività di coloro che desiderano attraversare illegalmente il confine bulgaro sta crescendo, lanciano pietre contro le nostre strutture, non si fermano quando vengono inseguiti", ha affermato Dimitrova. I tentativi di attraversamento impediti al confine bulgaro-turco in una settimana a settembre equivalgono ai tentativi impediti nell'intero 2020, secondo la commissaria. I tentativi impediti attraverso il confine bulgaro-turco solo nell'ultima settimana sono stati più che nell'intero 2019. "L'attrezzatura costituisce un problema serio, negli ultimi tre mesi abbiamo stanziato fondi per i pezzi di ricambio, abbiamo distaccato riparatori dalle direzioni regionali per riparare le auto che dal 2019 lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7; con l'aiuto dei colleghi della ministeri della Difesa e dell'Agricoltura stiamo riparando le barriere e le strade della zona," ha spiegato Dimitrova. (Seb)