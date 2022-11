Turchia-Israele: Ankara nomina un ambasciatore dopo quattro anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia compie un nuovo passo verso la normalizzazione delle relazioni con Israele nominando un ambasciatore dopo quattro anni di gelo diplomatico. Sakir Ozkan Torunlar, già console generale della Turchia a Gerusalemme tra il 2010 e il 2014, è stato ufficialmente nominato ambasciatore nello Stato ebraico con un decreto presidenziale emanato ieri sera. Classe 1960, originario della città costiera di Mersin, Torunlar è entrato nel corpo diplomatico nel 1983, parla inglese e francese, e ha servito precedentemente come ambasciatore in Bangladesh dal 2008 al 2010 e in India dal 2018 al 2021. Vale la pena ricordare che Ankara aveva ritirato il suo rappresentante diplomatico in Israele nel maggio 2018, espellendo a sua volta l'inviato israeliano per protesta contro le operazioni militari israeliane nei territori palestinesi. I legami tra i due Paesi si erano inaspriti dopo che il leader turco Recep Tayyip Erdogan aveva criticato i precedenti governi guidati dal conservatore Benjamin Netanyahu. Tuttavia, il capo dello Stato turco ha inviato una lettera di congratulazioni a Netanyahu, leader del partito Likud, dopo la vittoria alle elezioni tenutesi all'inizio di questo mese. (Tua)