Nassirya: Meloni, sacrificio nostri caduti è patrimonio comunità nazionale e internazionale

- L'Italia repubblicana “svolge, dagli anni Cinquanta, missioni internazionali nei teatri operativi, anche quelli più complessi, nei quali le nostre Forze Armate, accanto al personale civile, rappresentano con la loro professionalità e umanità una garanzia di sviluppo democratico e di pace”. Lo dichiara il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. “A tutt'oggi – ricorda – sono in corso varie missioni che vedono impegnati in prima linea i nostri uomini e donne per garantire la pace, la sicurezza e il rispetto dei diritti umani in contesti difficili che comportano l’assunzione di grandi rischi e responsabilità. Il sacrificio dei nostri caduti è un patrimonio della comunità nazionale e internazionale e il loro ricordo è un impegno che tutti dobbiamo onorare, con deferenza e riconoscenza". (Rin)