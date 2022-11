Lombardia 2023: Maran (Pd) candidato a presidenza, "non risponderò ad accordi politici"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale alla casa Pierfrancesco Maran ha ufficializzato questa mattina la sua candidatura per il Partito democratico alla presidenza di Regione Lombardia per il 2023, lanciando il guanto di sfida ad Attilio Fontana e Letizia Moratti. "Se sarò presidente, risponderò ai cittadini e non ad accordi politici" ha affermato durante l'incontro "La grande impresa Lombardia", in corso al teatro Franco Parenti di Milano. (Rem)