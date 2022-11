Roma: Ama, successo per visite culturali gratuite al Verano, oltre 1.200 partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Successo e grande affluenza per gli eventi culturali gratuiti organizzati da Roma Capitale, assessorato all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti e Ama al Verano, dal 13 ottobre per tutto il periodo della ricorrenza dei Defunti e fino al 13 novembre. Lo comunica in una nota Ama. Sono oltre 1.200 i cittadini che si sono prenotati per partecipare ai 32 appuntamenti gratuiti confermati in programma e articolati in 8 giornate: visite guidate a tema su arte, storia, cinema, e letteratura con 3 eventi speciali dedicati all'ideatore dell'Estate Romana Renato Nicolini (1975 – 2012) a 10 anni dalla scomparsa, a Vittorio Gassman (1922 -2000), di cui quest'anno ricorre il centenario dalla nascita e Le Audaci. Storie di donne uniche dalla Repubblica Romana alla Repubblica Italiana, itinerario che è stato arricchito dalla partecipazione dell'Accademia Nazionale di Danza. Alta partecipazione si è avuta anche per i due concerti gratuiti svolti nel Quadriportico, dove la Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale ha dedicato un omaggio speciale al Maestro Ennio Morricone.