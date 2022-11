Roma: Ama, successo per visite culturali gratuite al Verano, oltre 1.200 partecipanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per gli ultimi due giorni di programmazione sono andati velocemente esauriti i posti prenotabili e, con lo staff dei Cimiteri Capitolini, si è deciso di dare la possibilità di partecipare anche a tutti coloro che erano in lista d’attesa oggi, sabato 12 novembre, per il secondo appuntamento Natura, storia e paesaggio al Cimitero Monumentale del Verano, una suggestiva passeggiata nel verde ideata per la prima volta e curata da agronomi del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, che ha consentito a decine di romani di conoscere le specie botaniche più importanti e secolari che fanno da degna cornice alla storia dei defunti del Verano. Domani, alle 14.30, si terrà l’evento conclusivo dell’intero programma che vedrà di nuovo le allieve dell’Accademia Nazionale di Danza intrecciare con le loro suggestive e delicate performance alcune tappe della visita che si sofferma sui monumenti funebri delle “audaci” e sulla storia di un secolo letto dalla parte delle donne. (segue) (Com)