Roma: Ama, successo per visite culturali gratuite al Verano, oltre 1.200 partecipanti (3)

- “Il successo delle iniziative culturali al Verano conferma la bontà del lavoro che stiamo facendo con Ama - dichiara l'Assessora Alfonsi -. Quest’anno, come Assessorato, abbiamo voluto contribuire al già ricco programma con un'assoluta novità che ha riscosso un grande successo di partecipazione: un trekking botanico all'interno del cimitero storico monumentale di Roma, che grazie alle guide del nostro Servizio Giardini è stato studiato per far conoscere al pubblico il patrimonio arboreo di pregio e raro del Verano. È un ulteriore tassello del lavoro di riqualificazione dei cimiteri della Capitale, che con interventi sulle strutture, la cura del verde e l'efficientamento dei servizi punta a rendere i cimiteri luoghi accoglienti nella loro funzione di culto e, come nel caso del Verano, a valorizzare gli aspetti paesaggistici, storici e culturali". (segue) (Com)