Migranti: Foti (Fd'I), da Gozi nessuna lezione, sinistra quinta colonna Francia

- "Fanno sorridere le parole dell'europarlamentare 'francese' di Renew Europe Sandro Gozi che questa mattina in un'intervista si lancia in un'acrobatica difesa del governo di Parigi". Lo sottolinea in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. "Posizione legittima per chi da tempo ha svestito gli abiti dell'italiano per indossare quelli del transalpino. Gozi e una parte della sinistra italiana sono ormai diventati la quinta colonna della Francia. Da lui, che si fregia anche della Legion d'onore, non prendiamo lezioni: gli elettori il 25 settembre hanno affidato al governo Meloni un compito chiaro: la difesa dell'interesse nazionale. L'Esecutivo italiano - conclude - non verrà meno agli impegni europei. Ma da oggi pretende che anche gli altri Stati dell'Ue, Francia compresa, rispettino gli obblighi di solidarietà e redistribuzione degli immigrati. A Gozi sembrerà strano: in Italia la musica è cambiata".(Rin)