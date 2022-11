Migranti: Libia, espulsi 43 sudanesi “malati”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Autorità anti-immigrazione illegale (Dcim) della Libia orientale ha annunciato l'espulsione di 43 migranti di nazionalità sudanese, affetti da varie malattie, entrati clandestinamente nella regione di Kufra, situata nella parte sud-est del Paese controllata dalle forze del generale Khalifa Haftar. In un post su Facebook, l’agenzia governativa affiliata al ministero dell’Interno delle autorità della Libia orientale, non riconosciute dalla comunità internazionale, ha riferito che “due degli immigrati sono malati di mente, il resto ha l'epatite e l'Aids”. La nota aggiunge che “questo lavoro viene compiuto al fine di preservare la salute e la sicurezza nazionale, alla luce della grave mancanza di capacità e di personale". La Dcim di Al Kufra ha pubblicato su Facebook anche le immagini dei migranti seduti a terra in un’area desertica, di notte, mentre vengono arrestati dagli agenti libici per poi essere presumibilmente portati al confine con il Sudan. (Lit)