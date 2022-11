Nepal: presidente Bhandari conclude viaggio in Islanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Nepal, Bidya Devi Bhandari, ha concluso il suo viaggio in Islanda ed è tornata questa mattina a Katmandu. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. In Islanda Bhandari ha ricevuto il premio Wpl Trailblazer Award al Forum globale di Reykjavik - Donne leader, evento organizzato da Women Political Leaders (Wpl) e dal governo e dal Parlamento islandesi. Il riconoscimento le è stato conferito dalla presidente di Wpl, Silvana Koch-Mehrin, alla presenza della prima ministra dell’Islanda, Katrin Jakobsdottir. Bhandari ha dedicato il premio alle connazionali che lottano per l’emancipazione e l’inclusione e nel suo discorso si è soffermata sul percorso di costruzione democratica del suo Paese e sulle sfide che deve affrontare. A margine dell’evento Bhandari e Jakobsdottir hanno avuto un colloquio sul rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare in settori come l’energia geotermica, il cambiamento climatico e il turismo, oltre all’emancipazione femminile. La leader di Katmandu ha poi incontrato la comunità nepalese.(Inn)