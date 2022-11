Grecia: ministro Finanze Staikouras, aumenti pensioni pari al 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti delle pensioni in Grecia a partire dal 2023 saranno vicini al 7,5 per cento. Lo ha affermato il ministro delle Finanze ellenico Christos Staikouras nel corso di un'intervista all'emittente "Skai". "Stimo che gli aumenti delle pensioni saranno intorno al 7,5 per cento. Gli aumenti derivano dalla somma del 50 per cento del Pil e dell'inflazione. Le stime del Pil del ministero delle Finanze saranno un po' più prudenti di quelle della Commissione europea. L'inflazione tenderà al 10 percento, ottenendo quindi un risultato di circa il 7,5 per cento", ha detto Staikouras, secondo cui gli aumenti delle pensioni riguarderanno 2,3 milioni di cittadini, di cui la stragrande maggioranza con un assegno basso. (Gra)