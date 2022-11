Difesa: Perego di Cremnago, pensiero commosso a chi ha perso la vita per stabilità, pace e democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione di militari e operatori civili nelle iniziative di cooperazione e stabilizzazione mondiale è fondamentale per l'affermazioni dei principi di libertà, dignità, uguaglianza e autodeterminazione tra individui. Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, in occasione della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di Pace. “Oggi, in occasione delle commemorazioni della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di Pace desidero, dal profondo del cuore, rinnovare il più grato debito di riconoscenza ai nostri Caduti. Eroi silenziosi del quotidiano sacrificatisi, chi in rispetto del solenne giuramento di fedeltà deliberatamente prestato, nel caso del personale con ‘le Stellette’, chi in nome di un ideale di servizio, nel caso del personale civile” ha voluto sottolineare il sottosegretario nella ricorrenza di questa solennità civile istituita nel 2009 in concomitanza con l’anniversario del vile attentato esplosivo subito il 12 novembre 2003 in Iraq dai militari italiani dell’operazione "Antica Babilonia", nella base "Maestrale" di Nassiriya, che costò la vita a 28 persone: 19 connazionali – di cui 17 tra militari dell’Esercito e dell’Arma dei Carabinieri unitamente a 2 civili di una troupe televisiva in temporanea sosta – e 9 iracheni. (segue) (Res)