Cop27: l’Arabia Saudita punta alle zero emissioni entro il 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita scommette sulla sostenibilità ambientale puntando a catturare 44 milioni di tonnellate di carbonio all'anno entro il 2035, con l’obiettivo di raggiungere le zero emissioni entro il 2060. Lo ha detto il ministro dell'Energia saudita, il principe Abdulaziz bin Salman, parlando alla Saudi Green Initiative a margine della conferenza sul clima Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto, sottolineando che il Regno sta lavorando intensamente per produrre idrogeno pulito a costi bassi. L’annuncio arriva mentre l'economia energetica mondiale appare oggi più che mai profondamente influenzata dalla geopolitica, dalla volatilità del mercato e dalle incertezze. “Il mondo sperava di crocifiggerci perché siamo il più grande esportatore di prodotti liquidi”, ha detto Abdulaziz, annunciando un piano per piantare oltre 600 milioni di alberi e costruire un hub mondiale per l’idrogeno. “Non dobbiamo chiamarlo idrogeno verde, viola, giallo o rosa. Dobbiamo lavorare sulla standardizzazione dell'idrogeno e chiamarlo idrogeno pulito o a basse emissioni di carbonio”, ha aggiunto il ministro. (segue) (Res)