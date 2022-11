Cop27: l’Arabia Saudita punta alle zero emissioni entro il 2060 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il più grande impianto mondiale di idrogeno verde in costruzione nel Regno arabo dovrebbe iniziare a produrre fino a 600 tonnellate al giorno nel 2026. “Abbiamo un vantaggio competitivo. Per chi produce idrogeno blu, noi saremo il produttore con il costo più basso. Per chi opta per l'idrogeno verde, saremo ancora il produttore con il costo più basso", ha osservato il principe. Non solo. In linea con l’obiettivo di raggiungere il 50 per cento di capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili entro il 2030, Abdulaziz ha detto che sono in fase di sviluppo 13 nuovi progetti di energia rinnovabile con una capacità totale di 11,4 gigawatt, per un valore di investimento stimato di 9 miliardi di dollari Usa. Il ministro dell'Energia saudita ha poi speso parole di encomio per la compagnia Saudi Aramaco, che si è impegnata a raggiungere l'obiettivo dello zero emissioni nette di carbonio entro il 2050: dieci anni prima dell'obiettivo del Regno. “Riteniamo che ci sia una possibilità che questo traguardo possa essere raggiunto anche prima. Ma quando prendiamo un impegno, vogliamo assicurarci che le cose vegano fatte in tempo”, ha aggiunto. (Res)