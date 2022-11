Migranti: documentario accusa Regno Unito e Francia di non aver agito su naufragio avvenuto nella Manica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I servizi di guardia costiera del Regno Unito e della Francia hanno perso ore per decidere chi avrebbe dovuto salvare una piccola imbarcazione con 34 migranti nella Manica, scaricandosi le responsabilità invece di intervenire. La maggior parte dei migranti è poi deceduta, in quello che è stata la tragedia più grave avvenuta nella Manica negli ultimi 30 anni. La denuncia arriva dal documentario "The Crossing", parte della serie "Exposure" uscita sull'emittente britannica "Itv", che ha ottenuto l'accesso a documenti che forniscono nuove prove sul viaggio dei 34 migranti a bordo del gommone sovraffollato, lo scorso novembre. Almeno 27 persone sono morte, con cinque ancora dispersi e due sopravvissuti. Issa Mohammed, un richiedente asilo somalo e uno dei due sopravvissuti, fornisce una testimonianza dettagliata nel documentario, come riferisce il quotidiano "The Guardian". (segue) (Rel)