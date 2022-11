Migranti: documentario accusa Regno Unito e Francia di non aver agito su naufragio avvenuto nella Manica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “I bambini urlavano. Tutto quello che potevo sentire erano le urla dei bambini che stavano annegando. Ho visto cadaveri galleggiare al mio fianco. È allora che l'orrore ha preso il sopravvento", ha detto l'uomo. I documenti legali interni ottenuti dal team di documentari hanno esposto in dettaglio minuto per minuto gli eventi di quella notte, sulla base del registro di emergenza dell'incidente della guardia costiera francese. Mentre la guardia costiera francese ha rivelato il suo registro di chiamate di emergenza agli avvocati coinvolti nel caso come parte delle indagini francesi sulla tragedia, finora la sua controparte britannica non lo ha fatto. Nel Regno Unito, il Marine Accident Investigation Branch sta conducendo un'indagine. Alle 4:34 del 24 novembre la guardia costiera francese aveva chiuso il registro degli incidenti presumendo che fosse stato affrontato dai servizi di soccorso britannici. Sebbene i registri del Regno Unito dell'annegamento di massa non siano stati divulgati, i documenti interni dell'Agenzia della guardia costiera e marittima britannica hanno sollevato domande su come vengono gestite le chiamate SOS da piccole imbarcazioni. (Rel)