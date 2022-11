© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel giorno della diciannovesima ricorrenza della infame e vile strage di Nassiriya, ricordiamo con onore i nostri caduti uccisi in Iraq. A loro e a tutti i servitori della Patria, la nostra riconoscenza e gratitudine per difendere ogni giorno pace, libertà e confini. Noi non dimentichiamo". Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Rin)