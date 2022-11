Iran: “Tehran Times”, missili ipersonici possono colpire Tel Aviv in meno di 4 minuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova minaccia della Repubblica islamica dell’Iran contro Israele. Il quotidiano iraniano in lingua “Tehran Times” titola oggi "Meno di 4 minuti a Tel Aviv", in riferimento all'annuncio dello sviluppo di missili ipersonici iraniani da parte dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran). “I test di questo missile sono stati effettuati. Questo missile ipersonico sarà svelato in futuro al momento opportuno”, ha dichiarato ieri il comandante delle forze aerospaziali dei pasdaran, il generale Amir Ali Hajizadeh, citato dall’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Hajizadeh aveva annunciato la costruzione di un missile balistico ipersonico a margine dell'anniversario della morte del generale Tehrani Moghadam, organizzato presso il quartier generale dell'aeronautica dei Guardiani della rivoluzione, affermando: “Questo missile ha un'alta velocità e può manovrare dentro e fuori l'atmosfera”. Nel suo intervento, il generale dei pasdaran aveva aggiunto: “Questo nuovo missile passerà attraverso tutti i sistemi di difesa missilistica e non credo che la tecnologia sarà in grado di affrontarlo per decenni. Mirerà agli avanzati sistemi antimissilistici del nemico ed è un grande salto generazionale nel campo dei missili", ha affermato il comandante. Le armi ipersoniche possono muoversi a una velocità cinque volte superiore a quella del suono e su una traiettoria difficile de intercettare. (segue) (Res)