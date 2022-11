Iran: “Tehran Times”, missili ipersonici possono colpire Tel Aviv in meno di 4 minuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’annuncio dei Guardiani della rivoluzione iraniana giunge dopo che il primo novembre scorso il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” aveva fatto sapere che l’Arabia Saudita aveva condiviso informazioni con gli Stati Uniti mettendo in guardia da un attacco “imminente” da parte dell’Iran contro obiettivi nel Regno e in Medio Oriente, tra cui Erbil, il capoluogo della regione autonoma del Kurdistan in Iraq. In risposta all’avvertimento, Riad, Washington e altri Paesi avevano in seguito aumentato il livello di allerta tra le proprie forze militari. Laddove confermati, gli attacchi pianificati avrebbero avuto come obiettivo quello di distogliere l’attenzione dalle manifestazioni a cui l’Iran assiste da settimane e di cui Paesi “nemici” come Usa e Arabia Saudita sarebbero responsabili, a detta di Teheran. Il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca si era detto preoccupato per gli avvertimenti e aveva fatto sapere che era pronto a rispondere “in difesa degli interessi e partner nella regione”. (Res)