Usa-Italia: alla Phillips Collection di Washington mostra dedicata a Giuseppe De Nittis

- Il museo The Phillips Collection di Washington, sotto la guida della direttrice Dorothy Kosinski, ha organizzato la prima mostra negli Stati Uniti dedicata al pittore impressionista italiano Giuseppe De Nittis (1846-1884), figura centrale nella storia del modernismo e dell'arte europea del XIX secolo. L’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha dichiarato in una nota di trovare “significativo che il primo museo d’arte moderna degli Stati Uniti abbia deciso di ospitare un’esposizione su Giuseppe De Nittis, nel quadro della collaborazione tra Italia e Usa e dell’incessante lavoro di entrambi i Paesi per rafforzare il nostro legame attraverso l’arte e la cultura”. La mostra “An Italian impressionist in Paris: Giuseppe De Nittis” sarà aperta al pubblico da oggi al 12 febbraio 2023, realizzata in collaborazione con la Pinacoteca Giuseppe De Nittis di Barletta, il comune di Barletta e la Regione Puglia, con il sostegno dell’ambasciata d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura a Washington, nonché il patrocinio del ministero della Cultura in ragione del suo alto rilievo culturale, artistico e storico. Per l’occasione, l’ambasciata e la Phillips Collection ospiteranno una delegazione della Regione Puglia e della città di Barletta con eventi ad hoc. (segue) (Was)