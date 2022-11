Usa-Italia: alla Phillips Collection di Washington mostra dedicata a Giuseppe De Nittis (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’esposizione, nata da un’idea di Renato Miracco, guest curator alla Phillips e curatore della Pinacoteca De Nittis a Barletta, mostra al pubblico americano ben 73 opere provenienti da Italia, Francia e Stati Uniti. 60 sono le opere di De Nittis, 32 delle quali in prestito dalla Pinacoteca De Nittis a Barletta, città di nascita dell’artista. Si tratta della prima volta che la Pinacoteca De Nittis concede in prestito le sue opere al di fuori dei confini europei. Oltre ai lavori dell’artista italiano, in tutti i periodi della sua carriera, sono presentate anche opere di Edgar Degas, Edouard Manet e Gustave Caillebotte, con cui il pittore italiano ebbe rapporti particolarmente stretti. In occasione della mostra, è stato prodotto il primo catalogo sull’artista in lingua inglese a cura di Renato Miracco. (Was)