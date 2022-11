Nassiriya: Mazzetti (FI), commemoriamo eroi italiani, Forze Armate determinanti contro terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Commemoriamo oggi i caduti nell'attentato di 19 anni fa a Nassiriya. Sono eroi che hanno sacrificato il bene più prezioso per la pace. È un impegno encomiabile quello delle Forze Armate, ancor più decisivo oggi, nel contesto del Mediterraneo allargato". Lo scrive in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. "La lotta al terrorismo in tutte le sue forme e organizzazioni, insieme al contributo alla stabilizzazione dei paesi in difficoltà, grazie alla nostra cultura e trazione della cooperazione, rimangono prioritari e determinanti", evidenzia. (Rin)