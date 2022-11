Nassirya: Salvini, una preghiera per gli eroi che hanno dato la loro vita per difendere l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Una preghiera per gli eroi che diciannove anni fa a Nassiriya hanno dato la loro vita per difendere l'Italia. Onore alle donne e agli uomini che ogni giorno si sacrificano per proteggere il nostro Paese". Lo scrive su Twitter il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)