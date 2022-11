Trieste: attacco informatico a consiglio comunale, individuato hacker (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scenario apparso agli investigatori della Polizia postale e della Digos a casa del soggetto, prosegue la nota, è stato sin da subito inequivocabile: maschere antigas, magliette ed adesivi con il logo V_V, ricevitore in radiofrequenza ma anche bombolette spray di colore rosso. Alla vista della Polizia, l'uomo immediatamente lanciava il reset del proprio cellulare, nel tentativo di cancellare ogni traccia a suo carico, evidentemente avendo pianificato in anticipo tale possibilità. L'abilità degli investigatori cibernetici consentiva tuttavia di ricostruire circa ottomila chat dell'indagato, sottoponendole ad una scrupolosa analisi che ha delineato chiaramente non soltanto il coinvolgimento dell'indagato nell'attacco al Comune di Trieste, ma anche il fatto che il soggetto fosse particolarmente attivo nel reclutamento di nuovi seguaci del sedicente movimento V_V. L'organizzazione dell'attacco, riferisce la nota, è stata effettuata all'interno di un gruppo appositamente creato su Telegram, accessibile mediante un link pubblicato su un post che conteneva l'annuncio dell' "operazione speciale" ai danni del Comune di Trieste. (Frt)