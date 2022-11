Siria: Ong, la Turchia sostituisce i militari nella zona di de-escalation a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha sostituito molte delle sue forze militari di stanza nella zona di de-escalation a Idlib, nel nord-ovest della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa basata a Londra ma presente sul territorio siriano con una rete di fonti sul campo. Nel frattempo, le forze del governo di Damasco continuano a intensificare la presenza nell'area di Jabal al Zawiya, nella parte meridionale della provincia di Idlib. Secondo fonti del Sohr, sette convogli dell'esercito turco hanno lasciato la Siria e altri sette convogli sono entrati nel territorio siriano per sostituirli attraverso i valichi di Kherbet Al Jouz e Bab Al-Hawa. I mezzi in arrivo comprendevano carri armati, veicoli per il trasporto di personale e veicoli corazzati, ha riferito ancora l'osservatorio. In base all'accordo di de-escalation firmato ad Astana nel 2017, le forze turche controllano 74 postazioni a nord, ovest ed est di Idlib e 22 postazioni a sud di Jabal al Zawiya. (segue) (Res)