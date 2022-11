Siria: Ong, la Turchia sostituisce i militari nella zona di de-escalation a Idlib (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rinforzi militari e logistici sono arrivati anche in una base militare controllata da gruppi armati filoiraniani nella periferia orientale di Aleppo, nel nord della Siria. Sempre secondo il Sohr, sono state trasferite armi e munizioni, tra cui missili a corto raggio, dalle postazioni a Deir ez-Zor alla base militare di Habouba, villaggio situato tra Khafsa e Maskna, a est di Aleppo. Questa zona si trova nelle vicinanze delle aree di influenza dell'esercito siriano e delle Forze democratiche siriane (Fds), specifica il Sohr, con riferimento al gruppo armato curdo-arabo sostenuto dagli Usa e in controllo del nord-est della Siria. Secondo l’Ong, si tratta di operazioni “regolari”. Anche nelle scorse settimane, l’Osservatorio ha fatto sapere che le milizie filoiraniane, tra cui le brigate afgane note come Fatemiyoun, continuano ad attrarre siriani della periferia orientale di Aleppo, facendo leva sulle disastrose condizioni di vita in tutte le aree di influenza del governo siriano. (Res)