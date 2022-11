Nassiriya: Perego, pensiero commosso a chi ha perso la vita per la stabilità, la pace e la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle commemorazioni della Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali di Pace "desidero, dal profondo del cuore, rinnovare il più grato debito di riconoscenza ai nostri Caduti. Eroi silenziosi del quotidiano sacrificatisi, chi in rispetto del solenne giuramento di fedeltà deliberatamente prestato, nel caso del personale con 'le Stellette', chi in nome di un ideale di servizio, nel caso del personale civile". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, nella ricorrenza di questa solennità civile istituita nel 2009 in concomitanza con l'anniversario del vile attentato esplosivo subito il 12 novembre 2003 in Iraq dai militari italiani dell'operazione 'Antica Babilonia', nella base 'Maestrale' di Nassiriya, che costò la vita a 28 persone: 19 connazionali, di cui 17 tra militari dell'Esercito e dell'Arma dei Carabinieri unitamente a 2 civili di una troupe televisiva in temporanea sosta, e 9 iracheni. "L'impegno per stabilità, pace e democrazia in zone del mondo con pericolose tensioni e fragilità istituzionali, con conflitti regionali o da sanguinose guerre in situazioni ove è altissimo il rischio di violazione di ogni dignità della persona è qualcosa di doveroso e meritorio a cui una nazione del rango dell'Italia non può non contribuire responsabilmente, nell'ambito dello sforzo della comunità internazionale per la salvaguardia e promozione di sicurezza e ordine quanto più diffuse possibile su scala globale" ha proseguito Perego, che nel descrivere la partecipazione di militari e operatori civili in nelle iniziative di cooperazione e stabilizzazione mondiale, ne ha descritto il valore come "fondamentale affinché i principi fondamentali di libertà, dignità, uguaglianza e autodeterminazione tra individui possano trovare ampio spazio, ovunque possibile nel mondo". Il nostro commosso plauso e pensiero va al lavoro dei 'silenti eroi del quotidiano' che, mettendo a rischio la propria incolumità per proteggere quelle altrui, operano nelle moderne missioni di proiezione avanzata, per monitorare, prevenire e se del caso reagire prontamente di fronte a condizioni destabilizzanti; tra essi la nostra più profonda gratitudine va ai militari e civili che in tali contesti hanno sacrificato il bene più prezioso, unitamente alla nostra vicinanza alle loro famiglie e cerchie di affetti", ha concluso. (Rin)