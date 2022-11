Usa: Arizona, senatore democratico Mark Kelly verso la rielezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico Mark Kelly si avvia ad essere rieletto alla camera alta del Congresso per lo Stato dell’Arizona. Stando alle ultime proiezioni, a determinare chi avrà la maggioranza al Senato saranno i risultati delle corse per il Nevada, dove è ancora in corso il conteggio dei voti, e per la Georgia, dove i due candidati dovranno andare al ballottaggio il prossimo 6 dicembre. Allo stato attuale, se dovesse essere confermata la vittoria di Kelly, i democratici e i repubblicani avrebbero conquistato 49 seggi ciascuno. (Was)