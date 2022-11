© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nei Paesi Bassi è scesa al 14,3 per cento a ottobre, rispetto al 14,5 per cento del mese precedente. Lo riferisce l'istituto di statistica olandese Cbs, spiegando che il risultato è dovuto a una lieve discesa dei costi dell'energia. I prezzi dei generi alimentari sono aumentati però del 14 per cento in ottobre, mentre il mese precedente era stato del 12,8 per cento. (Beb)