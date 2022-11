Business news: Spagna, Volkswagen accetta fondi governo e mantiene progetto per impianto batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica tedesca, Volkswagen, ha confermato di voler portare avanti il progetto per realizzare la fabbrica di batterie elettriche a Sagunto, nella comunità valenciana, uno dei progetti industriali più ambiziosi degli ultimi decenni. La multinazionale si aspettava circa 1 miliardo di aiuti e prestiti, ma all'inizio non ha raggiunto nemmeno i 170 milioni. Dopo la minaccia di ritirarsi dal piano, il governo ha aumentato la dotazione dell'aiuto statale a quasi 400 milioni di euro nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Perte Vec) dedicato alla promozione dei veicoli elettrici. "Oggi è una giornata storica per tutti noi. Stiamo compiendo un passo strategico. Seat, il gruppo Volkswagen, PowerCo e le aziende del progetto Future: Fast Forward hanno accettato la risoluzione Perte Vec e insieme investiremo 10 miliardi di euro in Spagna", ha dichiarato il presidente di Seat Wayne Griffiths. (Spm)