Regno Unito: la Borsa dei metalli di Londra non imporrà divieti alle forniture russe

- La Borsa dei metalli di Londra (Lme) non imporrà divieti alla fornitura di prodotti russi. All’inizio del mese scorso, l’Lme ha valutato la disponibilità dei consumatori a continuare ad acquistare prodotti russi nel 2023. L’indagine ha fatto emergere che il divieto “colpirebbe i clienti più della stessa Lme” e che le restrizioni sarebbero “troppo difficili da attuare”. Quando l’Lme lo scorso 6 ottobre ha annunciato l’avvio di una valutazione sulla possibilità di bandire le forniture di metallo dalla Russia ha fatto salire il prezzo dell’alluminio in Borsa a 2.400 dollari. Le grandi aziende metallurgiche russe non vendono quote elevate di metallo direttamente in Borsa, ma diversi loro clienti che commerciano questi materiali sono soliti utilizzare tali transazioni. (segue) (Rel)