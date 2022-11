Lazio 2023: il centrosinistra si spacca, il centrodestra decide il candidato la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centrosinistra nel Lazio è arrivato letteralmente a un bivio: da un lato il Pd con il Terzo polo a sostenere la candidatura di Alessio D’Amato, dall’altro lato il Movimento 5 stelle che appare spiazzato e valuta la prossima mossa e che attrae, oggi più di ieri, le liste minoritarie di sinistra. Martedì prossimo si riunirà la direzione regionale del Pd del Lazio per discutere di eventuali primarie, ma tra i gruppi della sinistra radicale e civica già si vocifera che “sono primarie di facciata, soltanto per pesare la coalizione” e che “un conto era il campo largo, altro questo campo ristretto in cui il Pd, senza consultare nessuno, ha preso la sua decisione di fatto rimescolando tutte le carte”. A oggi, ma il quadro si farà più chiaro dopo la direzione di martedì prossimo, non è esclusa una corsa in solitaria o una convergenza verso il M5s dei gruppi minori di sinistra. Anche perché, a quanto filtra, ci sarebbe stato – prima della riunione al Nazareno da cui è venuto fuori il nome di D’Amato – un tentativo di accordo su un nome terzo, da Massimiliano Smeriglio a Massimo Bray ed Enrico Gasbarra. Tentativo fallito per la decisione assunta giovedì scorso e che ha scontentato anche una parte del Pd. (segue) (Rer)