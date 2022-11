Lazio 2023: il centrosinistra si spacca, il centrodestra decide il candidato la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi l’esponente romano Marco Miccoli che ha dichiarato: "Non ho nulla contro Alessio D'Amato, ma il percorso scelto che sta portando alla sua candidatura in alleanza con Calenda e Renzi non lo condivido. Martedì in direzione regionale spiegherò la mia posizione, chiedendo che non venga così frettolosamente chiusa la porta alla possibilità del campo largo che fino ad oggi ha governato il Lazio, che resta l'unica formula valida per cercare di non regalare anche la regione, dopo il governo del Paese alla peggior destra sovranista”. Nel frattempo, mentre il campo largo zingarettiano implode con le dimissioni del governatore, nel centrodestra è previsto un confronto – e forse anche una decisione – dei leader nazionali alla fine della prossima settimana: i nomi sul tavolo sono quelli circolati finora e che provengono da Fratelli d’Italia, dopo la vittoria schiacciante alle elezioni politiche. Si va da Fabio Rampelli a Chiara Colosimo, entrambi deputati, il primo vicepresidente della Camera, la seconda già consigliera regionale e fedelissima di Giorgia Meloni, ma circolano anche i profili del coordinatore di Fd’I Lazio Paolo Trancassini e del consigliere uscente Fabrizio Ghera. (Rer)