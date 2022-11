Venezuela: incontro di Parigi, rappresentante governo Maduro riconosce "progressi" su accordo sociale con opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante del governo del Venezuela ai colloqui con l'opposizione in corso a Parigi, Jorge Rodriguez, ha riconosciuto progressi sulla definizione di un accordo sociale ma ha aggiunto che l'esito di ogni dialogo è ancora condizionato dall'esistenza delle sanzioni del governo degli Stati Uniti. Rodriguez ha quindi sottolineato che il Forum di Parigi per la Pace, organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron, è "la cornice ideale" per la ripresa del dialogo tra le parti, sospeso da mesi, e ha evidenziato l'importanza della presenza nella riunione tenuta ieri con il portavoce dell'opposizione, Gerardo Blyde, anche dei presidenti della Colombia, Gustavo Petro, e dell'Argentina, Alberto Fernandez. "Abbiamo fatto progressi su un eventuale accordo sociale ma noi siamo stati molto franchi: abbiamo detto che siamo disposti ad avanzare su un accordo generale a patto che la comunità internazionale comprenda che con una pistola puntata alla tempia – e il Venezuela ne ha puntate 762 come il numero delle sanzioni decretate contro di noi – non si può avanzare, e che ogni dialogo passa per l'abolizione delle sanzioni", ha detto Rodriguez. (segue) (Res)