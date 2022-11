Unione Europea-America Latina: Argentina accoglie con favore annuncio prima riunione ministri Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Argentina, Santiago Cafiero, ha accolto con favore oggi la decisione del governo spagnolo di organizzare a settembre la prima riunione dei ministri dell'Economia e delle Finanze dell'Unione Europea e dell'America Latina e dei Caraibi. "Si tratta di una gran notizia", ha scritto Cafiero in un messaggio sul suo profilo Twitter. Il ministro ha quindi affermato che il governo di Buenos Aires, come titolare della presidenza pro tempore della Comunità degli stati dell'America latina e dei Caraibi (Celac), "accompagnerà senza esclusione tutti gli spazi di dialogo che permetteranno avanzare nel raggiungimento di accordi concreti". Il governo argentino, sempre in rappresentanza della Celac, auspica inoltre la realizzazione sempre in Spagna nel 2023 di un vertice regionale dei capi di Stato della Ue e della stessa Celac, un tema che è stato discusso di recente a Buenos Aires anche con il capo della diplomazia europea, Josep Borrell. (segue) (Arb)