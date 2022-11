Imprese: Atlantia, opa Schema Alfa all’87,35 per cento, riaperti termini per 5 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Schema Alfa Spa e avente ad oggetto le azioni ordinarie di Atlantia, l’offerente rende noto che in data odierna si è concluso il periodo di adesione e che, sulla base dei risultati provvisori comunicati da Intesa Sanpaolo Spa, in qualità di intermediario incaricato del coordinamento, al termine del periodo di adesione sono state portate in adesione all’offerta 447.982.714 azioni, pari al 54,249 per cento del capitale sociale dell’emittente. Sulla base dei risultati provvisori – riferisce una nota – e tenuto conto della partecipazione Sintonia (pari al 33,10 per cento del capitale sociale di Atlantia) detenuta da Sintonia quale persona che agisce di concerto con l’offerente, l’offerente ad esito dell’offerta verrà a detenere complessive 721.323.714 azioni, rappresentative del 87,350 per cento del capitale sociale di Atlantia. Alla luce dei risultati provvisori dell’offerta, l’offerente rende noto che la condizione sulla soglia del 90 per cento non si è verificata. (segue) (Rin)