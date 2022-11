Venezuela: incontro di Parigi, capo negoziatore opposizione riconosce che "i tempi sono cambiati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo delegazione dell'opposizione venezuelana ai colloqui per la pace in corso a Parigi, Gerardo Blyde, ha ammesso che i recenti cambiamenti nel contesto globale hanno spinto oggi il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ad intavolare un dialogo con il presidente Nicolas Maduro. "Macron è un democratico che capisce bene che bisogna trovare soluzioni e che non si può rimanere statici su una fotografia di un momento determinato", ha detto Blyde alla stampa al termine di una riunione a porte chiuse con il presidente dell'Assemblea nazionale (An) Jorge Rodriguez auspicata e presieduta dal presidente francese. "Questo non significa che per me o per Macron in Venezuela non ci sia più una dittatura, solo che il contesto attuale è diverso", ha aggiunto Blyde. "Se il mondo cambia abbiamo l'obbligo di usare i migliori strumenti che la realtà ci offre per ottenere la libertà e la democrazia in Venezuela", ha quindi concluso il portavoce dell'opposizione. (segue) (Res)