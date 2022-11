Business news: Spagna, per Sacyr utile di 68 milioni di euro nei primi nove mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2022, l'azienda di costruzioni spagnola Sacyr ha ottenuto un utile di 68 milioni di euro, il 13 per cento in più rispetto all'anno precedente grazie all'attività di concessione. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Ok Diario", a fine settembre il fatturato di Sacyr si è attestato a 4 miliardi di euro, con un incremento del 24 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021 sostenuto da tutte le aree di business del gruppo. Il margine operativo lordo (Ebitda) è aumentato del 47 per cento, raggiungendo i 924 milioni di euro con un contributo particolarmente significativo del business delle concessioni. (Spm)