Business news: Spagna, via libera ad Opa del 32,9 per cento Siemens Energy su Gamesa a 18,05 euro ad azione

- La Commissione nazionale spagnola del mercato dei valori (Cnmv) ha autorizzato l'offerta pubblica di acquisto di Siemens Energy (Se) sul 32,9 per cento del capitale della sua partecipata Siemens Gamesa (Sg) che ancora non possiede ad un prezzo di 18,05 euro per azione. La multinazionale tedesca ha esteso la sua proposta al 32,9 per cento del capitale della società eolica. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", se tutti gli investitori di minoranza la sottoscrivono, l'esborso sarà di oltre 4 miliardi di euro. Il consiglio della Cnmv ritiene che l'Opa sia conforme "alle norme in vigore" e considera "sufficiente il contenuto del prospetto", dopo le ultime modifiche apportate da Siemens Energy registrate cinque giorni fa. Il regolatore ritiene inoltre che il prezzo sia "sufficientemente giustificato", anche se non è preciso in quanto si tratta di un'offerta volontaria. A seguito del completamento dell'offerta, Siemens Energy intende, qualora raggiunga almeno il 75 per cento del capitale, promuovere il delisting di Siemens Gamesa dal mercato azionario, dove è attualmente quotata come parte dell'indice Ibex 35, il principale indice del mercato azionario di riferimento della borsa spagnola composto dalle 35 società con più liquidità. (Spm)