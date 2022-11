Business news: Serbia, per Consiglio Fiscale Eps e Srbijagas costano alle casse statali circa 2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda serba di distribuzione elettrica Eps e il fornitore di gas naturale Srbijagas costano alle casse dello Stato circa 2 miliardi di euro. Lo ha annunciato il Consiglio fiscale serbo, organo indipendente di controllo sulle politiche di bilancio del Paese balcanico, nella sua valutazione della manovra di bilancio per il 2022. Lo riporta l'emittente "N1". L'organo ha precisato che le due compagnie "Srbijagas ed Eps sono già costate al bilancio circa due miliardi di euro" ed "è certo che queste spese continueranno nel 2023", sottolineando che "le ingenti spese per coprire le perdite delle aziende pubbliche del settore energetico sono la variazione di bilancio più importante". "Se non ci fossero grandi spese per Srbijagas ed Eps, il bilancio della Serbia nel 2022 avrebbe un deficit che sarebbe inferiore al due per cento del Pil", ha affermato il Consiglio. "Un simile risultato, con tutte le obiezioni ad alcune politiche economiche e la consueta mancanza di trasparenza, potrebbe in linea di principio essere valutato favorevolmente", continua il rapporto. Tuttavia, le ingenti perdite delle due compagnie citate hanno causato "un aumento del disavanzo statale fino a quasi il quattro per cento del Pil, a cui dovrebbero aggiungersi anche i costi dovuti all'emissione di garanzie statali", ha precisato il Consiglio. Secondo lo stesso, le ragioni di tali perdite dovrebbero essere ricercate solo in parte nella crisi energetica mondiale. "Nel caso di Srbijagas, la responsabilità è divisa tra circostanze esterne incontrollabili, politiche interne del governo e cattiva gestione a lungo termine dell'azienda. Attualmente, il problema principale di Srbijagas è il basso prezzo di vendita del gas sul mercato interno, ma anche la mancanza di capacità di stoccaggio. (segue) (Seb)