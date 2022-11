Business news: Germania, persi 110 miliardi di euro a causa della crisi dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia tedesca ha subito perdite per 110 miliardi di euro a causa della crisi dell'energia. È quanto comunicato dall'Istituto per la ricerca economica di Monaco di Baviera (Ifo). In particolare, le perdite di reddito reale per l'anno in corso ammontano a circa 64 miliardi di euro, ossia l'1,8 per cento del Pil. Nel 2021, il dato è di -35 miliardi di euro pari all'1 per cento del prodotto interno lordo. Nel 2023, il risultato sarà “probabilmente” di nove miliardi di euro, ossia lo 0,2 per cento del Pil. Nel complesso, la perdita di reddito reale è di circa 110 miliardi di euro, pari al 3 per cento della produzione economica annua. Secondo l'Ifo, il danno è stato maggiore soltanto durante la seconda crisi petrolifera dal 1979 al 1981, quando raggiunse il 4 per cento del Pil. Allora, la perdita del potere d'acquisto non venne compensata fino al 1986. Ora, l'Ifo ritiene che i danni causati dal rincaro dell'energia continueranno a gravare sull'economia tedesca nei prossimi anni. Da un lato, vi sono i prezzi dell'energia che rimarranno probabilmente costantemente elevati dopo che la Russia non sarà più un fornitore. D'altro, la Germania continuerà a dipendere dalle importazioni di energia. (Geb)