Business news: Romania, commercio al dettaglio in crescita del 4,5 per cento nei primi nove mesi del 2022

- Il commercio al dettaglio in Romania è aumentato del 4,5 per cento anno su anno nei primi nove mesi del 2022. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins) con un comunicato. Nel periodo dal primo gennaio al 30 settembre 2022, si sono registrati risultati positivi nel commercio al dettaglio di carburanti nei negozi specializzati (+9,1 per cento), nelle vendite dei prodotti non alimentari (+4,5 per cento) e di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+1,9 per cento). A settembre di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2021, il commercio al dettaglio è aumentato del 2,5 per cento. Rispetto al mese prima, invece, c'è stata una diminuzione del 3,6 per cento. (Rob)