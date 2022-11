Business news: antitrust Ue avvia indagine a tutto campo su accordo Microsoft-Activision

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’antitrust dell’Unione europea ha deciso di avviare un’indagine a tutto campo sull’accordo con cui Microsoft vuole acquisire la società di sviluppo di videogiochi statunitense Activision. Come si legge in una dichiarazione della Commissione Ue, “l’indagine preliminare ha mostrato che la transazione potrebbe ridurre in modo significativo la concorrenza nei mercati per la distribuzione di videogiochi per console e Pc, inclusi i servizi di abbonamento e di streaming, e per i sistemi operativi per Pc”. L’organo comunitario è preoccupato che l’acquisto “possa precludere l'accesso ai videogiochi per Pc e console di Activision Blizzard, in particolare ai giochi di alto profilo e di grande successo (i cosiddetti giochi ‘tripla A’) come ‘Call of Duty’”. “Dobbiamo assicurare che l’ecosistema videoludico resti vivace a beneficio degli utenti”, si legge ancora nella dichiarazione. Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Activision Blizzard a gennaio per una cifra di 68,7 miliardi di dollari. Le autorità antitrust di diversi Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea hanno avviato l’esame dell’operazione. (Beb)